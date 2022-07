“Solo così può arrivare”: Juventus, doccia gelata di mercato

Juventus molto attiva sul calciomercato in entrata. La società è al lavoro per rinforzare il reparto offensivo dopo le recenti perdite.

Dopo aver messo a segno i colpi Di Maria e Pogba, la Juventus non vuole fermarsi e lavora per completare il proprio reparto offensivo. Con gli addii di Bernardeschi, Dybala e (probabilmente) Morata la società ha bisogno di rimpiazzarli. La dirigenza vuole regalare ad Allegri una rosa molto competitiva in ottica scudetto.

In questi giorni la Juve ha chiuso per l’argentino ed il francese, ma è al lavoro anche per un vice-Vlahovic con Kean che non convince del tutto. Si è discusso riguardo il possibile ritorno di Morata, ma non è l’unico nome sul taccuino della dirigenza bianconera.

Non solo il vice-Vlahovic per la Juve che lavora con intensità al colpo Nicolò Zaniolo. Nonostante i diversi infortuni il giocatore della Roma è reputato una stella di valore mondiale e la Juve vuole il trequartista che prenderebbe il posto in rosa dell’argentino Paulo Dybala, ormai in lizza per altri lidi. La trattativa per il talento giallorosso non si preannuncia per nulla facile.

Juventus, proposto scambio alla Roma

Come riporta l’edizione odierna di Repubblica l’offerta del club bianconero è di 20-25 milioni di euro più il cartellino del brasiliano Arthur, non una priorità negli schemi di Allegri. Il quotidiano sottolinea che la dirigenza bianconera farà questa operazione solo con l’inserimento di Arthur nella trattativa, necessario per abbassare la grande richiesta della Roma.

D’altro canto, sottolinea invece Il Messaggero, la Roma vuole 50 milioni cash per Zaniolo e non è intenzionata ad abbassare le proprie richieste con eventuali contropartite. La Juve ed i suoi tifosi sognano Zaniolo, ma al momento la trattativa non si preannuncia per nulla facile. Il club giallorosso non vuole perdere facilmente una delle sue principali stelle.