Calciomercato Napoli, che colpo di scena: l’annuncio fa sognare i tifosi

Il Napoli al primo giorno di ritiro a Dimaro, ma occhio all’annuncio che fa sognare i tifosi. Spalletti ci spera, succede tutto in queste ultime ore.

Primo giorno di ritiro per il Napoli di Luciano Spalletti, sbarcato quest’oggi a Dimaro per la preparazione al prossimo campionato. Un ritiro particolare per gli azzurri, giunti in Trentino per la prima volta senza Insigne e Mertens a trascinare gruppo e tifosi.

La svolta, d’altronde, è quasi epocale: salutato già l’ex capitano napoletano, il club di De Laurentiis sembra ormai disposto a salutare definitivamente anche il bomber belga.

Mertens è ufficialmente svincolato e sul mercato dal 1 luglio e nessun accordo sembra all’orizzonte con gli azzurri. Oppure è all’orizzonte il grande colpo di scena? Attenzione, allora, alle ultime che arrivano in casa Napoli, perché adesso i tifosi tornano a sperarci.

Napoli, colpo di scena per Mertens: l’annuncio fa sognare i tifosi

Stando secondo quanto rivelato dal collega di ‘Sky Sport’, Gianluca Di Marzio, ci sarebbero grosse novità in vista tra il Napoli e Dries Mertens. Adesso, il belga risulta essere disposto a restare in azzurro a tutti i costi e provare a riavvicinarsi alle posizioni di De Laurentiis già nelle prossime ore.

Un essere disposto che corrisponderebbe alla volontà del calciatore di tagliarsi lo stipendio, pur di restare ancora una stagione al fianco del Napoli. Un taglio da oltre 500mila euro sul salario, per ogni anno che verrà siglato nel nuovo ed eventuale contratto.

Antenne drizzate, dunque, su quello che succede tra Mertens e la società azzurra. I tifosi adesso ci credono davvero e sognano una permanenza di ‘Ciro’ il belga anche per il secondo anno della gestione Spalletti. Dopotutto, il Napoli resta la priorità dell’ex PSV, che sta rifiutando tutte le offerte delle altre squadre.