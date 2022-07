Roma, diventato un esubero e ora pronto all’addio: assist a Mourinho

Una cessione necessaria per la Roma. Ormai è un esubero, e dalla Premier League c’è una squadra pronta a farsi sotto.

La Roma ha bisogno di sfoltire la propria rosa. In vista della prossima stagione sono davvero diversi i giocatori che non dovrebbero proseguire la propria avventura con la maglia giallorossa. Mourinho ha necessità di avere a disposizione tutti giocatori in grado di sposare le sue idee di gioco, ma soprattutto con la voglia di mettersi totalmente a disposizione dell’allenatore.

In questi mesi abbiamo visto come lo stesso Josè non si sia fatto problemi a mettere anche fuori squadra giocatori non in grado di rispettare i diktat del portoghese. Ed allora ecco che anche giovani arrivati a Roma con belle speranze, adesso sono in rampa di lancio per lasciare la capitale.

Roma, Kluivert dirà addio: club dalla Premier League

Uno dei giocatori che dirà addio quasi sicuramente, è Justin Kluivert. Dal suo arrivo nel 2018, il giocatore olandese ha dato davvero poco alla compagine giallorossa. Figlio d’arte, ma al tempo stesso condizionato proprio dal peso di essere il figlio di Patrick. Ora la Roma ha capito che le strade devono separarsi definitivamente, soprattutto dopo i due prestiti a Nizza e Lipsia.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, al netto di qualche dubbio delle scorse settimane, Kluivert lascerà Roma. A muoversi per il talento classe ’99, oltre al Marsiglia, ci ha pensato in queste ore il West Ham. Sarebbero anche stati avviati – si legge – i primi contatti con la Roma.