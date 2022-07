Roma, Mourinho trema: infortunio per l’obiettivo di mercato

La dirigenza della Roma è al lavoro per accontentare le richieste di Mourinho e regalargli una rosa competitiva per il posto in Champions.

La Roma di Josè Mourinho è pronta per la nuova stagione. Dopo un’annata conclusa con la vittoria della Conference League la società vuole allestire una rosa competitiva per il campionato ed il tecnico portoghese vuole riportare la squadra capitolina in Champions League. Per questo motivo ha chiesto diversi rinforzi sul mercato ed in specifici ruoli.

La dirigenza della Roma è al lavoro per rinforzare il club in tutti i reparti e soprattutto, visto i problemi della scorsa stagione, regalare al tecnico anche una panchina di livello con cambi di livello molto simili ai giocatori titolari.

Uno degli obiettivi principali del club giallorosso è l’esterno offensivo Ola Solbakken, attaccante del Bodo Glimt. Il club norvegese è una vecchia conoscenza di Mourinho e dei suoi giocatori che ha affrontato i giallorossi in Conference League. Solbakken è stato accostato a diversi club nelle ultime settimane ed oltre alla Roma c’è anche il Napoli.

Roma, brutte notizie per Mourinho

Non sono però in arrivo buone notizie per la Roma. Il Bodo Glimt era impegnato quest’oggi nella tredicesima giornata del campionato norvegese, una sfida contro il Sarpsborg. Solbakken è partito titolare, ma è stato sostituito anzitempo dal tecnico a causa di un infortunio alla spalla.

Il giocatore è un obiettivo concreto della squadra giallorossa, ma ora le condizioni di Solbakken sono da valutare. Mourinho e la società attendono con impazienza per comprendere l’entità dell’infortunio e capire se ci sono margini per continuare la trattativa con il club nordico.