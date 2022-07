Dybala, l’Inter ma non solo: una cessione può sbloccare tutto

Dove giocherà Paulo Dybala? C’è l’Inter come prima indiziata, ma resta anche una soluzione legata ad una particolare cessione.

Il futuro di Paulo Dybala resta oggetto di mistero. Ancora non è chiaro dove proseguirà la carriera dell’attaccante argentino, che nelle scorse settimane ha ufficialmente rinunciato alla maglia della Juventus ed alla proposta di rinnovo del club bianconero. Ora è il giocatore ad avere il destino nelle proprie mani. Diverse soluzioni si sono palesate durante queste settimane, e l’Italia pare resti una delle prime opzioni.

L’Inter, ad esempio, pare sia una delle prime scelte per l’attaccante, anche se ad oggi non si è ancora arrivati ad una chiosa definitiva. Insomma, Simone Inzaghi gradirebbe l’arrivo della Joya ma non si è arrivati al punto di incontro per vedere lo sbarco a Milano. Ed intanto una delle pretendenti si è tirata fuori.

Dybala, la Roma resta alla porta: una cessione può sbloccare tutto

Tra le squadre accostate a Dybala c’è stato anche il Napoli, anche se in queste ore pare che la soluzione azzurra sia da escludere, almeno secondo quello che trapela dal club azzurro. C’è, invece, ancora vivo l’interesse della Roma che avrebbe piacere a portare l’argentino nella rosa a disposizione di Josè Mourinho.

Ma cosa serve per far si che l’affare vada in porto? Una cessione, e per la precisione quella di Nicolò Zaniolo. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, il club giallorosso potrebbe mettere le mani su Dybala proprio con la cessione di Zaniolo. Al momento, però, il tutto resta molto complicato, anche perchè non c’è nulla di concreto, ne sulla possibile uscita di Zaniolo e ne sul possibile affondo per Dybala. Una serie di incastri che, ad oggi, sono tutti da intavolare.