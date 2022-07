Lazio, la rottura è definitiva: arriva la contestazione dei tifosi

In casa Lazio tutto sembra indicare che si stia consumando un addio: la rottura tra il giocatore e la piazza risulta essere davvero insanabile.

Nonostante si sia espresso anche tramite i propri canali social per chiarire alcuni gesti e circostanze, Francesco Acerbi oramai è rifiutato dai tifosi della Lazio. “Delle critiche non me ne frega niente”, aveva detto il difensore, bersagliato nell’ultima stagione per alcune prestazioni sottotono. Probabilmente il punto di rottura più grave è giunto a causa di un sorriso sornione per un gol subito contro il Milan.

Da parte di Acerbi, e l’ha spesso chiarito, voleva essere un gesto di stizza per la rete subita e le conseguenze sul risultato. I tifosi della Lazio però l’hanno letta come una smorfia equivoca e inadeguata, dopo l’accaduto in campo.

La stagione appena conclusa avrebbe dovuto chiudere la questione e le parti avrebbero dovuto ricominciare, col piede giusto. Così non è stato.

Lazio, i tifosi contro Acerbi: la rottura è totale

La squadra guidata da Maurizio Sarri si è riunita ad Auronzo per il ritiro estivo in vista della prossima stagione ed è arrivato chiaramente anche Francesco Acerbi. Non appena il difensore centrale è giunto, i tifosi hanno tardato pochi istanti nel manifestare la loro rabbia ancora viva. “Acerbi pezzo di m***a”, hanno gridato in coro i presenti, accorsi sul posto per affiancare la propria squadra del cuore.

Insulti e cori si sono sprecati all’indirizzo dell’ex Sassuolo e ciò potrebbe rendere ancora più inevitabile la sua cessione. Al momento sulle sue tracce ci sarebbero diversi club italiani, fra cui Juventus, Inter, Milan e Fiorentina. Con nessun club esisterebbe una trattativa in dirittura d’arrivo, ma l’estate è lunga e una decisione andrà necessariamente adottata.