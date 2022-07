Mercato Monza, doppio colpo in attacco: blitz di Galliani

Il mercato del Monza è pronto a entrare concretamente nella sua fase calda dopo gli annunci di Cragno, Ranocchia, Carboni, Sensi e Pessina. Nelle ultime ore starebbe avanzando la nuova suggestione per il doppio colpo offensivo.

Blitz di Galliani e assalto totale a Caprari. Come rivelato dai colleghi di “Sportitalia”, il club biancorosso sarebbe pronto a sferrare l’attacco decisivo sull’attaccante del Verona. Assalto imminente con l’apertura totale del giocatore alla nuova avventura con la maglia del Monza.

La trattativa potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime ore. Non solo Caprari: il Monza sarebbe pronto a un clamoroso ritorno di fiamma per Pinamonti. L’ex Empoli, finito nel mirino dell’Atalanta, potrebbe rivalutare la proposta biancorossa in maniera totale. La Dea, dal canto suo, prima del definitivo affondo sul centravanti di proprietà dell’Inter, dovrà cercare di cedere uno tra Zapata e Muriel.

Doppio colpo offensivo che escluderebbe, ovviamente, la suggestione Icardi. Il Monza valutare il da farsi, ma l’oneroso ingaggio del centravanti argentino potrebbe stoppare i sogni di gloria del club della Brianza.

Mercato Monza, resta viva l’idea Dzeko

Non solo Pinamonti e Caprari, come riportato da “Tuttosport”, il Monza starebbe ragionando attentamente anche sul possibile affondo per per Dzeko. L’attaccante dell’Inter, dopo l’arrivo di Lukaku, potrebbe decidere di lasciare i nerazzurri e abbracciare l’inizio di una nuova avventura.

Il Monza osserva interessato, primi contatti e sogno nel cassetto firmato Galliani. Sull’attaccante bosniaco, però, resta forte l’interesse della Juventus, a caccia di un vice Vlahovic per la prossima stagione, ma attenzione anche al possibile e clamoroso ritorno alla Roma nei panni di vice Abraham.