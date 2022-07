“Incontro con l’entourage”: calciomercato Inter, l’affare può sbloccarsi domani

L’Inter è letteralmente scatenata sul mercato. La dirigenza nerazzurra, nonostante le tante ufficialità, lavora ad un nuovo colpo.

L’Inter di Beppe Marotta è finora la squadra più attiva in questa fase di calciomercato. Il club nerazzurro ha riportato in Italia l’uomo dell’ultimo scudetto Romelu Lukaku, strappato al Chelsea a condizioni molto vantaggiose. Questo ma non solo con la squadra milanese che ha chiuso anche diversi colpi low cost.

Simone Inzaghi avrà a disposizione un mix di giovani e gente di esperienza per puntare al ventesimo scudetto, acquisti come Bellanova, Asllani o l’armeno Mkhitaryan. Il mercato nerazzurro non finisce qui ed anzl la società è al lavoro per completare la rosa il prima possibile.

La priorità della dirigenza nerazzurra è ora il brasiliano Gleison Bremer e la società vuole chiudere il colpo granata il prima possibile. Secondo la redazione di FcInternews ci saranno presto importanti aggiornamenti sulla trattiva.

Inter, domani incontro con l’agente di Bremer

Domani è previsto un incontro tra la dirigenza nerazzurra e Paolo Busardo, agente del forte difensore granata. La società vuole accontentare le onerose richieste di Cairo, ma ha bisogno di chiudere la trattativa in prestito con obbligo di riscatto, per non appensantire il bilancio. La trattativa si potrebbe chiudere a circa 35 milioni di euro.

Passi avanti tra le parti e i due club discuteranno anche del futuro del giovane talento Casadei. La società nerazzurra, scottata dal caso Zaniolo, è al momento indecisa e acconsentirebbe alla cessione del giocatore solo con diritto di recompra.