Sassuolo, tegola per Dionisi: lungo stop per la frattura

Brutta notizia per il Sassuolo, che dovrà fare a meno di una delle sue stelle durante la preparazione a causa di un infortunio.

In vista della Serie A 2022/2023 il Sassuolo si presenta come una vera e propria incognita. Nel corso della passata stagione i nero-verdi, pur non confermandosi come forza capace di stazionare immediatamente dietro le big, si sono dimostrati una mina vagante in grado di impensierire chiunque e hanno valorizzato numerosi talenti.

Proprio il destino dei tanti giocatori cresciuti sotto la guida di Alessio Dionisi rappresenta la variante sulle aspettative della squadra. Parliamo infatti di nomi al centro di numerose trattative di calciomercato: Frattesi piace alla Roma, Scamacca interessa le big nostrane e il PSG, Ayhan è nel mirino del Galatasaray e Traoré è tra le opzioni individuate dal Milan sulla trequarti.

Proprio quest’ultimo però sembra essere stato escluso da qualsiasi trattativa. Il Sassuolo ha infatti comunicato oggi sul proprio sito ufficiale la notizia che, in seguito a un’operazione chirurgica, il centrocampista offensivo ex Empoli non sarà presente nel ritiro precampionato di Vipiteno.

Sassuolo, Traoré salta il ritiro per infortunio

Nel comunicato si legge infatti che “Hamed Traoré non si aggregherà al gruppo dopo l’operazione a cui si è sottoposto per ridurre la frattura del quinto metatarso del piede sinistro”. Intervento a cui seguirà uno stop che il club non ha quantificato ma che certo non sarà breve.

Una tegola che cambia l’estate non solo del Milan, che virerà su altri obiettivi, ma anche quella del Sassuolo stesso. Dionisi infatti aveva appena festeggiato l’arrivo di Agustin Alvarez Martinez dal Penarol, ma dovrà fare a meno di un giocatore che nell’ultima Serie A ha registrato 31 presenze, 7 gol e 4 assist. Un talento duttile, in grado di adattarsi in numerose posizioni e che senza dubbio rappresenta un valore aggiunto per il club emiliano.

Vedremo adesso se i nero-verdi torneranno sul mercato per rimpiazzarlo e quanto Traoré sarà costretto ai box. Al momento il Sassuolo non ha comunicato i tempi di recupero, che comunque non dovrebbero essere brevi.