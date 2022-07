Milan, affare nel limbo: c’è un nodo che blocca l’operazione di Maldini

La situazione al momento non è chiara, l’affare resta in sospeso. Il Milan deve risolvere un nodo prima di sbloccare l’operazione.

Il Milan ha ricominciato ufficialmente la stagione. Gli uomini di Pioli si sono ritrovati e hanno cominciato la preparazione in vista del prossimo campionato. Una stagione importante, che vedrà, a distanza di un decennio, nuovamente lo Scudetto cucito sulle maglie rossonere.

Naturale quindi che, dalla posizione di detentori e con l’obbligo di difendere il titolo, i rossoneri stiano cercando di fare un mercato di qualità. Maldini ha già portato a casa Origi, ma al contempo ha dovuto fare i conti con alcuni addii come quello di Romagnoli.

Diversi i nomi su taccuino dell’ex difensore e attuale dirigente del Milan. Uno di questi nelle ultime settimane era stato molto caldo, salvo poi, secondo molti, essere sfumato. Stiamo parlando di Renato Sanches. Il Milan era da tempo sul giocatore, ma l’inserimento del PSG aveva cambiato tutto. I tifosi rossoneri erano già rassegnati al fatto di non vedere il portoghese a San Siro e invece le cose sembrano essere un po’ più complesse.

Renato Sanches tra Milan e PSG: la situazione

Negli ultimi giorni la stampa italiana ha dato la trattativa come ancora possibile, mentre in Francia e Portogallo parlano di una chiusura col PSG vicina. MilanNews fa il punto della situazione e parla di una trattativa che al momento vive in una sorta di limbo.

Il Milan ha trovato l’accordo con il Lille, ma c’è un nodo importante che rende il PSG ancora favorito: la volontà del calciatore e del suo agente. I parigini infatti offrirebbero un ingaggio più alto. Ecco quindi il motivo di tanto ottimismo della stampa francese. La trattativa però è ancora possibile e qualora il Milan riuscisse a sciogliere il nodo dell’accordo con il calciatore sarebbe decisamente un’operazione fattibile.