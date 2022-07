“Mourinho mi tenta”: calciomercato Roma, rivelazione all’improvviso

Il prossimo colpo della Roma potrebbe arrivare a centrocampo? Annuncio all’improvviso per il giocatore in Serie A nell’ultima stagione.

La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club giallorosso dei Friedkin è deciso a regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. La lista dei desideri del direttore sportivo Tiago Pinto è folta e ricca di giovani talenti e calciatori da esperienza.

Tra i nomi finiti in orbita Roma c’è anche il profilo di Torreira, alla Fiorentina nell’ultima stagione di Serie A. Il centrocampista, in prestito ai viola fino allo scorso 30 giugno 2022, ha fatto ritorno all’Arsenal, club detentore del suo cartellino.

Calciomercato Roma, Torreira esce allo scoperto

Nonostante il rientro alla base, il centrocampista uruguaiano cerca sistemazione, poiché i Gunners, con ogni probabilità, non lo terranno in considerazione per la prossima stagione. Per questo motivo è plausibile pensare che possa giocare altrove.

Intanto, lo stesso calciatore, dopo la fine del prestito a Firenze, è intervenuto ai microfoni di ‘ElPais.com.uy’. Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Con Josè Mourinho ho parlato tempo fa, lui è un allenatore che ammiro e la Roma è un’occasione. Mi tenta, ma non è facile”.