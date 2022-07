“Ha chiesto tempo”: Lazio, salta l’operazione in entrata?

La Lazio ha tra le mani un elemento sul quale sta lavorando da settimane. C’è, però, un aspetto che potrebbe far saltare tutto.

Per la Lazio il mercato pare si stia sbloccando, dopo settimane di assoluto silenzio. Claudio Lotito ha dovuto attendere le notizie giuste per poter dare il via alle operazioni. Anche se, via detto, ad oggi anche l’uomo del mercato Igli Tare pare ad un passo dall’addio alla piazza biancoceleste.

Insomma, nel frattempo ci sono i nomi di giocatori che potrebbero approdare a Roma da qui alle prossime settimane. Il problema maggiore per la Lazio è tra i pali. L’addio di Reina è stato imprevedibile ed ha messo seriamente in difficoltà la dirigenza, costretta a cercare nell’immediato un sostituto.

Lazio, Provedel ha chiesto tempo: può saltare tutto

E cosi di nomi per la porta biancocelesti se ne sono fatti tanti. Uno di questi è quello di Ivan Provedel, estremo difensore che nelle ultime stagioni ha ha fatto molto bene. Prima l’Empli, e poi gol ultimi due anni con la maglia dello Spezia. La Lazio l’ha messo nel mirino e vorrebbe portarlo alla corte di Sarri.

La verità è che sembrava tutto fatto, eppure qualcosa si è fermato. Secondo quanto ripotato da ‘La Gazzetta dello Sport’, lo Spezia avrebbe chiesto tempo alla Lazio per trovare un sostituto. Una richiesta che – secondo la rosea – potrebbe anche minare concretamente alla riuscita dell’affare. In primis perchè alla Lazio serve chiudere in tempi brevi, ma anche perchè lo Spezia potrebbe anche trovare più difficoltà del previsto per mettere le mani su un sostituti.