Milan, la cessione entro due giorni: mossa a sorpresa di Maldini

Il Milan lavora anche sul mercato in uscita. Tra le diverse trattative una è ormai prossima alla chiusura: questione di giorni.

Il Milan ha ricominciato al preparazione agli ordini di Pioli. Con lo Scudetto che torna sulle maglie rossoneri, i calciatori sono consapevoli dell’importanza di questa stagione. Parallelamente anche al dirigenza lavora molto sul mercato.

Riapertasi la pista Renato Sanches dopo che sembrava che il PSG avesse strappato il portoghese ai rossoneri, Maldini è però al momento concentrato sul mercato in uscita. Sono diverse le situazioni di esubero che devono essere risolte per evitare una rosa troppo affollata che complichi il lavoro di Pioli.

In dirittura d’arrivo, stando a quanto riporta Tuttosport, la cessione di Mattia Caldara allo Spezia. Tra domani e martedì dovrebbe concludersi tutto. Da risolvere solo qualche dettaglio, come l’opzione che il Milan avrebbe chiesto ai liguri per Jakub Kiwior e Kelvin Amian.

Milan, non solo Caldara: in uscita anche Daniel Maldini e Castillejo

Nella trattativa inizialmente doveva esserci anche il prestito di Daniel Maldini, ma poi i rossoneri hanno cambiato idea e deciso di dirottarlo, sempre con la formula del trasferimento temporaneo, all’Hellas Verona dove sperano possa giocare con maggior continuità rispetto a quanto garantito da Pioli.

Altro elemento fuori dai piani di Pioli è Samu Castillejo. Lo spagnolo avrebbe il desiderio di tornare a giocare in patria. Maldini e Massara lavorano a tale soluzione, sperando in qualche acquirente dalla Liga. In uscita, nel frattempo, anche il giovane portiere Plizzari. Anche in questo caso, come per Daniel Maldini, si parla comunque di una cessione in prestito al fine di far maturare esperienza al calciatore.