“Piccola bugia di Giuntoli…”: Napoli, il colpo di teatro è ancora possibile

Ieri le dichiarazioni in conferenza stampa di Giuntoli, ma la verità sarebbe un’altra. Il Napoli spera ancora nel colpo di scena.

Il calciomercato è fatto di strategie, qualche movimento sottobanco e la consapevolezza che non tutto può essere detto in maniera esplicita. Ed allora ecco che arrivano sterzate a sorpresa, dichiarazioni di facciata che nascondono le reali intenzioni di cui conosce bene il calciomercato e vuole preservare le proprie strategie. Il Napoli sta lavorando attentante in queste settimane, e lo sta facendo anche nella speranza di poter regalare ai tifosi un qualcosa di inaspettato.

Ad oggi sono arrivati Olivera e Kvaratskhelia, giocatori che già sono in ritiro e sembrano pronti ad inserirsi nel contesto tattico di Luciano Spalletti. Saranno gli unici movimenti in entrata? Non proprio, visto che il club sta lavorando almeno su un paio di fronti dove movimenti in entrate sembra siano necessari, a cominciare dal vice Meret. Ma non solo.

Napoli, Giuntoli e la “piccola bugia” su Dybala

Ieri sera è andata in scena la conferenza stampa congiunta (la prima della stagione) di Luciano Spalletti ed il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Tante domande per entrambi, ed ovviamente il mercato che ha fatto capolino in maniera decisa tra i quesiti rivolti ai due. Tra le domande anche qualcosa riguardo Paulo Dybala, giocatore accostato proprio agli azzurri in queste ultime settimane.

Giuntoli ha voluto chiarire fin da subito: “Lo riteniamo fuori portata, non ci abbiamo mai parlato e non ci abbiamo mai pensato. Sta parlando con altri club”, ha detto il direttore sportivo. Eppure, sembra che queste dichiarazioni non rappresentino a pieno la realtà delle cose.

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere della Sera’, infatti, quella di Giuntoli sarebbe una “piccola bugia“, che nasconderebbe un procedere dei lavori a “fari spenti”. Il Napoli spera nella possibilità di vedere abbassate le pretese del giocatore, confida nel fattore tempo e resta vigile sulla situazione legata alla Joya.