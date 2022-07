Calciomercato Inter, pronto lo sgambetto al Milan. L’assist arriva dal PSG

L’Inter e il futuro della formazione allenata da Simone Inzaghi. In attesa che il mercato decolli, occhio allo sgambetto al Milan. L’assist arriva dal PSG.

Il ritorno di Romelu Lukaku è stato messo a segno. Ora l’Inter non ha alcuna voglia di fermarsi nel corso di questo mercato. Certo, i conti vanno tenuti sotto controllo, ma per quello Marotta e Ausilio hanno già pronto un piano da mettere in atto.

Piano che prevede, giocoforza, la cessione di un pezzo da novanta. Milan Skriniar sembra ormai il sacrificabile designato per quest’estate, con il pressing del Paris Saint-Germain che aumenta di forza e di spessore con il passare delle settimane.

L’accordo con il club parigino, tuttavia, è ancora lontano, anche se dalla Francia avvertono: Campos è pronto ad un nuovo assalto. Un nuovo assalto che potrebbe costare caro anche al Milan, in uno strano domino di mercato.

Inter-PSG, occhio all’asse che può procurare uno sgambetto al Milan

Stando a quanto riportato dai media francesi e dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, il Paris Saint-Germain prepara un nuovo affondo per il cartellino di Milan Skriniar. L’intenzione dei parigini è quella di abbassare il costo totale dell’operazione, anche attraverso l’inserimento di qualche contropartita tecnica.

Contropartita che corrisponderebbe al nome e cognome di Abdou Diallo: il forte difensore parigino è ormai in uscita dalla Ligue 1 e cerca nuove esperienze dove rilanciarsi. Il Milan si era fatto avanti nelle scorse giornate con un sondaggio, ma adesso l’assist del PSG all’Inter rischia di creare uno sgambetto per le strategie di Maldini.

I rossoneri, dalla loro, non possono che attendere alla finestra e vedere cosa succede. Marotta e Ausilio daranno presto una risposta definitiva al PSG circa il profilo di Diallo, anche se la sensazione che filtra è quella di un’Inter determinata a cedere il calciatore senza l’inserimento di contropartite.