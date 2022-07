“Destinata a farsi”: Bologna, salti di gioia sul mercato per Mihajlovic

Il Bologna si prepara a chiudere un’operazione in entrata che certamente farà felice il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic.

In vista della prossima stagione il Bologna si prepara tra non poche preoccupazioni da parte dei tifosi. Il progetto Europa annunciato da Joey Saputo all’indomani del suo insediamento, avvenuto alla fine del 2014, non sembra infatti procedere nel migliore dei modi. E la recente cessione di Aaron Hickey al Brentford sembra rappresentare l’ennesimo ridimensionamento per la squadra guidata da Sinisa Mihajlovic.

La speranza è che il calciomercato regali qualche colpo in entrata agli emiliani, al momento impegnati a trattenere Arnautovic finito nel mirino della Juventus. Il nuovo ds Sartori deve lavorare di fantasia, e ha trovato proprio in Scozia uno dei primi rinforzi. Una trattativa che i media locali definiscono “destinata a farsi” e che riguarda il centrocampista 22enne dell’Aberdeen Lewis Ferguson.

Bologna, si stringe per Ferguson

Uno scozzese per uno scozzese, dunque, anche se i ruoli in campo saranno differenti. Nello scacchiere tattico di Mihajlovic Hickey sarà infatti sostituito da Lykogiannis, arrivato a zero dal Cagliari, mentre Ferguson andrà a rinforzare la mediana.

Secondo il Daily Record la trattativa si chiuderà a breve per 3 milioni di sterline, circa 3,5 milioni di euro, di cui 2,5 versati subito e uno in bonus. Una cifra che alle nostre latitudini può essere definita bassa ma che l’Aberdeen ha ritenuto impossibile da rifiutare nonostante l’importanza data al giocatore dal manager Jim Goodwin.

Sempre il quotidiano britannico ricorda anche che nelle scorse settimane il nome di Ferguson era stato accostato anche a club di spessore come Milwall, Galatasaray e il neopromosso Lecce. Sarà invece sotto le Due Torri che andrà a mettersi in mostra, con la speranza di rappresentare la prima grande intuizione di Giovanni Sartori in rossoblù.