Juventus, i tifosi esultano: c’è l’annuncio del top player in persona

Il top player si presenta alla Juventus e a tutti i suoi nuovi tifosi: le sue parole fanno già sognare i bianconeri, c’è l’annuncio.

La Juventus ha un primo e principale obiettivo per la prossima stagione di Serie A: tornare a vincere. Aver chiuso la scorsa stagione senza riuscire a conquistare neppure un trofeo, ha dato un ulteriore stimolo per portare a compimento sul mercato colpi importanti. A tal proposito, quest’oggi si è presentato in conferenza stampa il nuovo campione argentino della squadra bianconera.

La Juventus accoglie perciò Angel Di Maria con grande entusiasmo e l’attaccante si è presentato ai suoi nuovi tifosi in conferenza stampa. Le sue parole fanno ben sperare per gli impegni del 2022/2023 che si avvicinano sempre più velocemente.

All’Allianz Stadium, quindi, Di Maria ha parlato solamente poco fa in qualità di nuovo giocatore della Vecchia Signora. Massimiliano Allegri l’ha fortemente voluto e ora, insieme a Paul Pogba, il club inizia a dar vita alla squadra che è chiamata a tornare a collezionare vittorie.

Juventus, Di Maria si presenta e fan ben sperare per il futuro. L’annuncio: “Qui più di un anno? Non si sa mai”

Angel Di Maria si è presentato ufficialmente, nella giornata di quest’oggi, come nuovo giocatore della Juventus. L’argentino ha parlato così ai giornalisti presenti all’Allianz Stadium: “Sono contentissimo di essere qua e vestire questa maglia. Sarà importante lavorare e farlo al massimo per me e per la squadra. Nel calcio le cose cambiano molto velocemente. Il calcio è così, in un anno può cambiare tutto e sono tranquillissimo. Cercherò di fare del mio meglio”.

In merito al futuro Di Maria ha poi rilasciato un suo personale annuncio: “Qui più di un anno? Non si sa mai. Nel calcio cambia tutto velocemente. Il momento del mio arrivo alla Juventus è stato incredibile, mi hanno trattato benissimo e questo influisce su come mi sento. Adesso penso a questo anno e pensiamo a vincere lo scudetto e tutto quello che si può vincere. Poi ci penserò più avanti”.