Mercato Monza, colpo in difesa e la verità su Pinamonti

Il mercato del Monza è pronto a cambiare marcia in vista delle prossime settimane. Nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente il nome di Acerbi e occhio anche al retroscena Pinamonti e alla nuova suggestione offensiva

Come evidenziato dai colleghi de “Il Messaggero”, il Monza sarebbe pronto a puntare l’indice su Acerbi per puntellare la difesa in vista della prossima stagione. Dopo l’affare Ranocchia con l’Inter, il club biancorosso potrebbe affondare il colpo sul centrale della Lazio, in uscita dal club biancoceleste.

Assalto imminente e improvviso. Acerbi, dal canto suo, potrebbe aprire concretamente al trasferimento al Monza, soprattutto dopo il freddo interesse di Inter, Juventus e Milan. Il diretto interessato sarebbe pronto a valutare l’inizio di una nuova avventura agli ordini di Stroppa.

Non solo Acerbi, il Monza potrebbe valutare anche la pista Rugani dalla Juventus, anche se sull’ex Empoli ci sarebbe il forte interesse del Bologna. La Juventus e il club rossoblù potrebbe valutare un’idea di scambio Rugani-Arnautovic. Il Monza è pronto a tornare alla carica anche per Pinamonti.

Mercato Monza, torna di moda Pinamonti: pazze idee Suarez e Belotti

Pinamonti sarebbe tornato in cima alle preferenze di mercato del Monza in vista della prossima stagione. L’ex Empoli, attualmente di proprietà dell’Inter, piace all’Atalanta, ma potrebbe decidere di aprire concretamente al trasferimento al Monza. Più lontana la suggestione Belotti.

Il Gallo spera ancora nell’interesse concreto del Milan, mentre non trovano conferme le indiscrezioni sugli interessi di Napoli e Roma. Galliani, nelle ultime ore, non avrebbe smentito neanche il possibile interesse per Suarez. Il Pistolero, attualmente svincolato, piace anche al River Plate.