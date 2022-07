Roma, è tutto vero: l’ufficialità a sorpresa fa esultare i tifosi

Buona notizia per i tifosi della Roma alle porte della fase di lavoro della squadra di José Mourinho nella location scelta in Portogallo

La seconda Roma di José Mourinho si getta alla ricerca di migliorare il sesto posto della passata stagione. I giallorossi hanno cominciato chiudendo le operazioni Matic, Svilar e Celik e restano concentrati sul calciomercato per rinforzare ulteriormente l’organico giallorosso.

I tifosi della Roma vivono con apprensione la possibile partenza di Nicolò Zaniolo in direzione Juventus. Trepidazione che invece non accompagnerà i sostenitori per seguire le amichevoli della squadra in diretta tv. La novità, rivelata da ‘voce giallorossa’, riguarda i primi impegni della stagione della squadra di José Mourinho.

Roma, amichevoli in diretta tv: i tifosi potranno vedere le gare della squadra di Mourinho su Dazn

Le partite precampionato della Roma saranno trasmesse su Dazn. Una notizia che renderà sicuramente felici i tifosi giallorossi che non dovranno perdere tempo per comprendere su quali piattaforme sintonizzarsi per vedere gli uomini di José Mourinho.

I giallorossi, che domani partiranno per il Portogallo, affronteranno nei prossimi dodici giorni quattro sfide. La formazione romanista scalderà i motori a cominciare da mercoledì quando sarà impegnata contro il Sunderland allo stadio Municipal de Albufeira.

La Roma tornerà in campo tre giorni più tardi, il 16 luglio, contro il Portimonense, successivamente, il 19 luglio, affronterà lo Sporting Lisbona ed infine il 23 luglio incrocerà il Nizza, altra gara di livello per comprendere la condizione generale del gruppo di José Mourinho.

Dazn pure nella prossima stagione sarà impegnata nella trasmissione delle partite di Serie A. La piattaforma britannica ora regala ai tifosi giallorossi, che potranno vedere sugli stessi dispositivi pure le gare di Europa League, pure la possibilità di seguire le partite non ufficiali.

Dopo l’euforia per la conquista della Conference League, i giallorossi vogliono continuare a crescere tornando anche in Champions League, competizione dalla quale mancano dal 2018.