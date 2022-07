Colpo di scena Milan: l’ufficialità manda i tifosi al settimo cielo

Anche per i tifosi del Milan è arrivata una gradita notizia: i tifosi rossoneri rientrano nella cerchia di appassionati che sorridono

Prosegue la domanda degli appassionati di calcio per le gare amichevoli. I tifosi delle squadre di calcio non si separano mai dalla propria fede e anche le partite di preparazione alla stagione generano curiosità tra i sostenitori delle squadre, che vogliono vedere all’opera i nuovi beniamini oppure osservare da vicino il modo di giocare della propria formazione o ancora la condizione fisica. Insomma, qualsiasi ragione per non perdersi neppure un minuto della propria squadra del cuore.

Sempre più spesso, dunque, i club aprono alla possibilità di cedere i diritti delle partite precampionato alle piattaforme televisive. Capiterà pure per il Milan. Le sfide della compagine di Stefano Pioli saranno trasmesse in tv e daranno l’idea della forma che sta acquisendo la squadra rossonera dopo la vittoria del campionato.

Milan, amichevoli in diretta tv: ‘Sportitalia’ trasmetterà gratuitamente le gare della formazione di Pioli

L’emittente televisiva ‘Sportitalia’, come rivelato da ‘Calcio & Finanza’, allargherà la propria offerta calcistica. Ha acquistato in esclusiva infatti le partite precampionato del Milan. Sarà possibile vedere le gare dei campioni d’Italia di Stefano Pioli gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. I confronti saranno disponibili in tempo reale pure sull’app di ‘Sportitalia’.

Tutto sarà poi completato da un ampio spazio dedicato ad interviste ed approfondimenti sia prima sia dopo il fischio finale delle partite. Il Milan giocherà Colonia (16 luglio ore 19), ZTE FC (23 luglio ore 18), Wolfsberger (27 luglio ore 19) e 31 luglio con il Marsiglia (ore 18).

La piacevole novità per i tifosi rossoneri è stata commentata da Michele Criscitiello, CEO di ‘Sportitalia’: Siamo felici di proporre queste gare. Crediamo nel progetto del Milan e siamo ben lieti di essere al fianco della società e dei tifosi per regalare in chiaro e gratuitamente. ‘Sportitalia’ è ormai la casa estiva della Serie A grazie alla scelta di trasmettere i test di Milan, Inter, Monza e Lecce”.