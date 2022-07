“Ho aspettato fino all’ultimo…”: Juve, la rivelazione del nuovo acquisto

Il neo acquisto della Juve è molto carico in vista della nuova stagione e dice di voler sempre vincere: Allegri può puntare sui suoi desideri

La Juventus sembra aver in canna un altro grande colpo, almeno a giudicare dalle parole di… Ezio Greggio. I tifosi bianconeri sono comunque già galvanizzati dai recenti arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Entrambi hanno accettato la formazione di Massimiliano Allegri dopo essersi liberati dai rispettivi club.

L’argentino ha tenuto tutti sulle spine per un po’ ma adesso, intervistato da ‘Dazn’, ha spiegato diversi particolari che dimostrano come la sua scelta sia sempre stata quella di legarsi alla Juventus. Il calciatore dell’Albiceleste ha parlato con due calciatori, Paul Dybala e Federico Chiesa.

Di Maria fa sognare i tifosi: “Juventus scelta migliore. Ho aspettato fino all’ultimo col PSG per rinnovare”

Il ‘Fideo’ ha parlato a ‘Dazn’. Angel Di Maria ha spiegato come è maturata la sua decisione e chiarito la volontà dei bianconeri di tornare a vincere: “Penso sia la scelta migliore per la fase finale della mia carriera. La Juventus non vince lo scudetto da due anni e vuole cambiare passo. Neppure io sopporto la sconfitta, voglio vincere sempre e giocare con i calciatori più forti”.

L’attaccante argentino ha lasciato il PSG: “Sono contento di arrivare in un nuovo campionato, volevo fare questa nuova esperienza per cui ho aspettato fino all’ultimo per attivare l’opzione di rinnovo di un’altra stagione con il PSG. L’Italia è molto vicina all’Argentina come modo di vivere della gente. Anche la cucina è simile”.

Ha poi parlato di aver parlato con Dybala e Chiesa: “Paulo mi ha raccontato del club e come ti trattano. La Juventus è un gigante internazionale, la più importante in Italia. Ho parlato pure con Chiesa chiedendogli quanto gli mancasse prima del suo rientro. Sono contento di poter aiutare lui e gli altri giovani a vincere. Sarà un anno indimenticabile. Vincere la Champions League non è mai facile ma può essere una grande stagione. Campionato e Coppa Italia possono darci fiducia”.