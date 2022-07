“Chiusura a 40 milioni”: doccia gelata per la Juventus, a breve sarà ufficiale

La Juventus aveva individuato il difensore come possibile rinforzo, ma alla fine sarà un’altra la destinazione vicina a essere ufficiale.

Più di una volta i bianconeri ci hanno provato, ma senza avere successo. Il club di Agnelli ha provato a corteggiare Kalidou Koulibaly tramite il suo potente agente, Fali Ramadani, ma non è stato possibile sedersi al tavolo dei negoziati. Il giocatore non avrebbe accettato la destinazione per il forte legame con la causa azzurra e il club di De Laurentiis a sua volta non avrebbe avuto alcuna intenzione di cedere il difensore ai rivali bianconeri.

Non c’è stato bisogno di andare troppo oltre, perché a rompere gli indugi è stato il Chelsea. La società inglese ha incontrato l’entourage di Koulibaly a inizio settimana e ha avanzato la sua proposta, che potrebbe facilmente convincere il Napoli.

I prossimi giorni saranno chiave e si attende che, al ritiro di Dimaro, arrivi sia il difensore senegalese che il presidente Aurelio De Laurentiis. Sarà sicuramente l’occasione per un summit spartiacque.

Juventus, Koulibaly non arriverà: il difensore a un passo dal Chelsea

Secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio, attraverso ‘SKY’, Koulibaly lascerà la Serie A: “Il giocatore andrà al Chelsea. È prevista per domani la chiusura della trattativa. La prima offerta dei Blues era di 35 milioni di euro, e il Napoli ha chiesto molto di più”.

“La chiusura è prevista intorno ai 38-40 milioni di euro, mentre a Koulibaly andrà un maxi ingaggio di 10 milioni di euro netti più bonus per 5 anni”, informa il giornalista. Una proposta irrinunciabile per tutte le parti coinvolte, che la Juventus avrebbe avuto grossa difficoltà a pareggiare. Gli azzurri cominciano a pensare al sostituto di Koulibaly e, tra le figure individuate, ci sarebbe l’italiano Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio.