Calciomercato Napoli, addio Koulibaly: il sostituto e le cifre dell’affare

Il Napoli si prepara a salutare Koulibaly, sempre più vicino al Chelsea, e valuta i possibili sostituti al centro della difesa.

Il calciomercato è aperto ufficialmente da meno di due settimane, e chi ne conosce segreti e meccanismi lo sa: le trattative possono infiammarsi in qualsiasi momento. A volte una sola trattativa può dare vita a un effetto domino che coinvolge più club. Ed è quello che sta succedendo in questi momento intorno al futuro di Kalidou Koulibaly.

Il Chelsea si è fatto avanti con il Napoli mettendo sul piatto un’offerta vicina ai 40 milioni richiesti dal club partenopeo. Conta sulla volontà del giocatore di misurarsi con la Premier League, oltre che su uno stipendio da 9 milioni a stagione. Cifre a cui è impossibile controbattere, soprattutto considerando l’età di Koulibaly e il suo desiderio di provare una nuova realtà.

E allora il club campano deve pensare al futuro. E a come sostituire uno dei più forti difensori al mondo, sicuramente tra i più forti della Serie A. Operazione tutt’altro che semplice.

Napoli, chi dopo Koulibaly? Le ipotesi

Secondo Giovanni Scotto, giornalista campano de “Il Roma”, il Napoli non si accontenterà certo di aver bloccato Leo Ostigard. Il 22enne norvegese, visto nell’ultima stagione in Italia con il Genoa, piace ed è un investimento per il futuro. Ma per il presente servono giocatori di maggiore spessore.

E allora sotto con Kim Min-jae, 25enne sudcoreano sotto contratto con il Fenerbache e nel mirino anche del Rennes. Il Napoli può vincere la concorrenza del club francese, ma deve sborsare 20 milioni di euro e soprattutto muoversi per tempo. Proprio per non essere anticipato dovrebbe dunque risolvere l’uscita di Koulibaly in tempi brevi.

L’altro nome papabile al momento è quello di Nikola Milenkovic. Il serbo vuole lasciare la Fiorentina e cerca un top club, il Napoli in questo caso dovrebbe vedersela con una nutrita concorrenza ma potrebbe provare a giocare d’anticipo dato che fino a oggi nessuno si è mosso ufficialmente. Vedremo quali saranno le mosse del club, che nel frattempo continua a sognare il colpo Dybala. Ma questa è un’altra storia…