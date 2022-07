“Sono un po’ frustrato”: Roma, Mourinho deluso e segnali al club

La Roma, dopo aver preso Matic e Celik, sta cercando di regalare nuovi rinforzi a Mourinho ma il tecnico portoghese non è soddisfatto.

Clima teso, a sorpresa, in casa Roma. Fin qui nella capitale sono arrivati soltanto Nemanja Matic (svincolatosi dal Manchester United) e Zeki Celik (preso dal Lille per 7 milioni). Due colpi ritenuti strategici dalla dirigenza, tesi a fornire a José Mourinho il nuovo regista della squadra ed un’alternativa a Rick Karsdorp. Poi, il club ha iniziato a riflettere su diverse possibili operazioni tuttavia questo temporeggiamento ha iniziato a creare i primi malumori nell’ambiente.

Il tecnico portoghese infatti, come riportato nell’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, si sente “frustrato per il mercato”. Il ritiro giallorosso è ormai iniziato da qualche giorno nel centro sportivo di Trigoria e la sua speranza era di quella di poter lavorare con la rosa quasi al completo. Invece, sono diverse ancora le criticità riguardanti i vari reparti da sistemare. È il caso, ad esempio, del centrocampo. Sergio Oliveira non è stato riscattato dal Porto mentre sia Jordan Veretout che Nicolò Cristante non convincono del tutto l’allenatore.

Il francese, scivolato costantemente in panchina nella seconda metà della scorsa stagione, ha diversi estimatori in Francia mentre l’azzurro ha il contratto in scadenza nel 2023 e fin qui i vari incontri andati in scena non sono bastati per trovare la quadra in merito al rinnovo. La loro partenza è quindi da considerare possibile, con la Roma che nel frattempo ha già individuato i possibili sostituti come ad esempio Davide Frattesi.

Roma, Mourinho nervoso: trattative al rilento

Il direttore generale Tiago Pinto ha avuto modo di incontrare più volte l’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali, senza tuttavia riuscire a trovare un accordo ritenuto soddisfacente dai neroverdi. La distanza tra le parti, al momento, rimane ampia (circa 7 milioni) ed è servito a poco mettere sul piatto il cartellino di Cristian Volpato. A breve, in ogni caso, si terrà un nuovo summit durante il quale Pinto proverà a sbloccare la trattativa ed accontentare così Mourinho.

Rinforzi sono attesi anche in attacco, dove difficilmente verranno confermati Carles Perez (appena 3 gol in 28 presenze complessive) e Stephan El Shaarawy il cui accordo con il club terminerà il prossimo anno. I riflettori sono stati puntati su Wilfried Zaha del Crystal Palace molto interessato, come riportato da Sky Sport’, a Felix Afena-Gyan. Ora resta da trovare l’intesa giusta. Mourinho, intanto, freme ed aspetta. Vuole rinforzi importanti per far crescere ancora di più la squadra.