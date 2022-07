“Neanche un nome!”: Atalanta, l’annuncio di Gasperini spiazza i tifosi

L’Atalanta ha quest’oggi affrontato in amichevole la Rappresentativa delle Valli Bergamasche: al termine del match ha parlato lo stesso Gasperini.

Quest’oggi l’Atalanta di Gian Piero Gasperini ha affrontato, in amichevole, la Rappresentativa delle Valli Bergamasche. La gara è terminata con il risultato di 10-0 a favore dei nerazzurri. A fine partita ha poi parlato del futuro lo stesso tecnico della Dea.

L’Atalanta, quindi, pensa già a ripartire in vista della stagione 2022/23 che si sta avvicinando sempre più velocemente. Quest’anno il gruppo di Gian Piero Gasperini non avrà gli impegni delle coppe europee da dover affrontare, ma ha comunque intenzione di tornare in corsa con le altre big italiane.

A questo proposito, il tecnico nerazzurro ha parlato del futuro dopo l’amichevole giocata contro la Rappresentativa delle Valli Bergamasche. Gasperini, in ottica mercato, è stato molto chiaro. Ecco allora qual è stato il suo annuncio.

Calciomercato Atalanta, Gasperini parla chiaro: “Tanti giocatori forti, ma da me non avrete neanche un nome”

Al termine della gara amichevole disputata dall’Atalanta, Gasperini ha parlato così: “Con la società parliamo ogni tanto, ma il mercato evolve, le idee cambiano e a volte diventano irrealizzabili. Il mio obiettivo, prima di parlare di Europa League e Champions è quello di costruire una squadra. Vediamo quando sarà finito il mercato cosa sarà successo e iniziare a vedere di che forza siamo anche rispetto alle altre. C’è un mercato aperto un po’ per tutti”.

“Ci sono – ha annunciato Gasperini – tanti giocatori forti e bravi, ma da me non avrete neanche un nome. Potete sbizzarrirvi. Ci sono tante valutazioni che la società continua a fare. In questo momento è difficile parlare un po’ per tutti, non si vedono trattative in giro. Non c’è gente disposta a comprare ma nemmeno a vendere”. Tutto resta ancora aperto e possibile, quindi, in casa Atalanta.