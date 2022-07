Senesi, la Roma è in pole: trattativa in corso col Feyenoord

La Roma spinge per Senesi, nelle ultime ore accostato anche al Napoli. Si tratta con giocatore e Feyenoord.

Marcos Senesi (come svelato da SerieANews e confermato dallo stesso giocatore) è stato molto vicino a vestire la maglia dell’Italia di Roberto Mancini.

Mancini non ha potuto abbracciare un rinforzo corteggiato a lungo per la scelta del ragazzo, che si sente argentino e ha preferito l’Albiceleste, ma il nostro paese potrebbe, presto, diventare una parte importante della sua carriera.

Calciomercato Roma, giallorossi in pole position per Senesi

Dopo qualche sondaggio del Napoli, che lo ha tenuto nella sua lista di possibili sostituti per Koulibaly, negli ultimi giorni la Roma è tornata prepotentemente sul difensore. I giallorossi stanno trattando sottotraccia sia con i rappresentanti del calciatore che col Feyenoord, che potrebbe accettare un’offerta tra 15 e 20 milioni.

Una valutazione al ribasso rispetto alle potenzialità del 25enne, possibile grazie al suo contratto in scadenza nel 2023. I contatti proseguono e nei prossimi giorni potrebbe aver luogo l’accelerata decisiva. La Roma è nettamente in pole e spinge per chiudere.