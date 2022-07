Calciomercato Inter, Marotta gelato: il piano si blocca

L’Inter aveva un piano per la conclusione della trattativa, ma in realtà la situazione è in bilico e potrebbe essere necessario un cambio di rotta.

Per poter realizzare il tesseramento di Gleison Bremer dal Torino l’Inter ha bisogno di cedere per avere a disposizione spazio in rosa e soprattutto liquidità. Per tale ragione, a sbloccare l’affare sarebbe la cessione di Milan Skriniar. Un’uscita che i nerazzurri avevano cominciato a metabolizzare con relativa serenità, tuttavia la situazione potrebbe essere del tutto cambiata.

Come titola ‘Tuttosport’, Skriniar potrebbe restare e quindi “congelare” la difesa dell’Inter, Lo slovacco, infatti, non forzerà per essere ceduto e al contempo intende mantenere la porta aperta al PSG, la cui proposta è allettante.

I parigini, infatti, sono disposti ad offrire al difensore ben 9 milioni di euro all’anno di ingaggio, ma ancora manca l’accordo tra l’Inter e il club francese. La trattativa al momento è in bilico.

Inter, Skriniar può restare: non c’è ancora l’accordo col PSG

L’Inter riconoscere il talento dello slovacco, per cui non vuole svenderlo. Il prezzo fissato per cederlo è di 80 milioni di euro e non intende scendere al di sotto dei 70 milioni di euro. Il PSG però ne offre 55 più una contropartita tecnica, alla quale l’Inter non è interessata: solo cash.

L’entourage di Skriniar continua a dialogare con il club francese per trovare una soluzione, ma così posta la situazione non è semplice da smuovere. Il giocatore nerazzurro dal canto proprio osserva l’avvenire con serenità, la stessa che non può avere Beppe Marotta. Se non si risolve con una risposta definitiva l’affare con il PSG, l’Inter non potrà mettere nero su bianco con il Torino per Bremer, promesso ai nerazzurri ormai da mesi.