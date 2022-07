Calciomercato Juventus, subito via dopo le visite: Agnelli lo cede in prestito

L’affare è ormai in dirittura d’arrivo, ma il calciatore non resterà bianconero: la Juventus pronta a cederlo in prestito.

In questi giorni la Juventus si sta dimostrando uno dei club più attivi sul fronte del mercato in entrata. Dopo i due colpi in rapida sequenza di Di Maria e Pogba, capaci di riaccendere giustamente l’entusiasmo dei tifosi dopo una stagione altalenante, la campagna acquisti bianconera continua.

Il club capitanato da Andrea Agnelli ha infatti concluso un altro colpo: si tratta del giovane Andrea Cambiaso del Genoa. In queste ore il terzino classe 2000 ha svolto le visite mediche al J Medical Center e a breve apporrà le firme sul contratto che lo renderà un nuovo giocatore della Juventus.

In bianconero però dovrebbe restare davvero poco. L’intenzione della società è infatti quella di girarlo immediatamente in prestito per fargli fare esperienza. A 22 anni Cambiaso è considerato dai bianconeri un ottimo prospetto, ma non ancora a livello della prima squadra. Di fronte al rischio di tenerlo in disparte, la società preferisce mandarlo in prestito per fargli fare almeno un anno di esperienza.

Juventus, Cambiaso per il momento va in prestito: Bologna la destinazione

Come riportano i colleghi del Corriere dello Sport ci sono diverse squadre sull’ormai ex terzino del Genoa. In vantaggio però ci sarebbe il Bologna, pronto ad ‘ospitare’ Cambiaso per la prossima stagione.

Ricordiamo che Cambiaso quest’anno è stata una delle poche note liete del Grifone. In una stagione contraddistinta dalla clamorosa retrocessione il prodotto del settore giovanile del Genoa è sceso in campo 26 volte timbrando anche una volta il tabellino dei marcatori col suo nome. Nella stagione appena conclusa anche un bottino di 5 presenze con la maglia della Nazionale italiana Under 21.