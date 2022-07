Pogba cambia la Juve e conferma il nuovo modulo: svolta tattica

Il nuovo modulo della Juve prende forma dopo la conferma di Paul Pogba durante la conferenza stampa di presentazione. Il centrocampista ha svelato il suo nuovo ruolo nel tema tattico che Allegri porterà avanti nel corso della prossima stagione.

La Juventus si prepara all’immediata svolta tattica in vista della prossima stagione. Salvo clamorosi colpi di scena, Allegri punterà forte sul 4-3-3 e la conferma è arrivata direttamente da Pogba nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

A precisa domanda: “In che ruolo di trovi meglio e ti piacerebbe giocare”, il centrocampista ha risposto con fermezza: “Preferisco giocare nel centrocampo a tre, sia in posizione di mezz’ala destra, o sinistra. E’ indifferente“. Una chiara conferma che spinge la Juve sul nuovo 4-3-3.

Non è escluso che Allegri lavori su due-tre impianti di gioco, ma il 4-3-3 sarà la soluzione principale in vista del prossimo anno. Pogba agirà da interno destro, Locatelli da regista e non è escluso che Zaniolo, qualora dovesse sposare i colori bianconeri, possa essere utilizzato nel nuovo ruolo di mezz’ala destra.

Modulo Juve 2022/2023: spazio al 4-3-3, Di Maria esterno sinistro?

Di Maria agirà in posizione di esterno destro: El Fideo ha confermato la sua preferenza nel convergere per accentrarsi sul piede mancino. Occhio, però, all’evolversi del mercato e dai tempi di recupero di Chiesa. Qualora l’esterno bianconero non dovesse recuperare in maniera immediata, Allegri potrebbe decidere di schierare Di Maria esterno sinistro (come ai tempi del Real Madrid), avanzando Cuadrado sulla linea offensiva sulla fascia destra.

Per quel che riguarda il centrocampo: l’arrivo di Pogba e quello probabile di Zaniolo, potrebbe spingere la Juventus a valutare due-tre cessioni. Certi gli addii di Arthur e Ramsey. Attenzione alle situazioni legate al futuro di Rabiot, Zakaria e McKennie. Due su tre potrebbero fare le valigie per lasciar spazio a Fagioli e Miretti.