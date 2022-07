Calciomercato Verona, salti di gioia per Cioffi: il colpo è ufficiale

Il Verona lancia un comunicato per annunciare l’arrivo in squadra del giocatore: il colpo è ufficiale e rende contento anche il tecnico Cioffi.

Questo mercoledì il Verona ha annunciato l’arrivo in squadra di un giovane e promettente calciatore. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha resto noto di aver concluso la trattativa con gli scozzesi dell’Hibernian FC per l’acquisto a titolo definitivo delle prestazioni del difensore Josh Doig.

Il contratto con il calciatore classe 2002 è stato firmato a lungo termine, poiché ha scadenza nel 2026. Si tratta di una promettente scommessa per il futuro. Doig è cresciuto nelle giovanili dell’Hearts e poi nel 2019 è passato all’altro club di Edimburgo.

Dopo un prestito al Queen’s Park nella League Two scozzese, si è messo in mostra all’Hibernian da titolare con ottime prestazioni e continuità: in 24 presenze ha accumulato 1 gol e 4 assist. La stagione 2021-22, infatti, si è conclusa con il titolo di ‘Young Player of the Year’, ovvero miglior giovane della stagione. La successiva è stata ancora più soddisfacente e agli occhi dei club europei si è messo in mostra grazie alle performance in Conference League.

Verona, il nuovo difensore arriva dalla Scozia: ecco Doig

Il giovane difensore mancino ha già indossato anche la maglia della Nazionale scozzese, ovviamente l‘Under-21, considerata la giovane età. Non è un profilo anonimo al calcio di livello d’Europa, poiché su Doig ci sono state anche Arsenal, Milan e Sassuolo, prima che l’Hellas Verona convincesse il club d’appartenenza con la sua offerta senza indugi.

Per lui sono stati versati circa 3,5 milioni di euro e il tecnico Cioffi non vede l’ora di accogliere la scommessa dei veronesi, in attesa di ulteriori rinforzi.