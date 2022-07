Juve, non solo Zaniolo e Koulibaly: spunta il nuovo difensore

Il mercato della Juve potrebbe entrare nel vivo con l’assalto a Koulibaly. Giorni frenetici e assalto imminente. Non è escluso che il giocatore possa respingere l’offerta bianconera, aspetto che proietterebbe la Juve su un altro profilo già confermato

L’ufficialità di Di Maria e Pogba consentirà alla Juventus di proiettare le sue attenzioni sui nuovi obiettivi mercato i quali consentiranno ai bianconeri di puntellare difesa e attacco. Nelle ultime ore, come riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, i bianconeri avrebbero avanzato un’offerta ufficiale a Koulibaly e al Napoli.

Il centrale difensivo senegalese rappresenta il primo obiettivo difensivo di Allegri. Non è escluso, però, che il difensore azzurro possa respingere la corte bianconero. Ecco perchè Cherubini si starebbe tutelando in maniera totale con Gabriel dell’Arsenal. C’è chi parla di un accordo totale con il club londinese e il giocatore: la Juve sferrerà l’attacco decisivo qualora dovesse salterà l’affare Koulibaly con il Napoli.

Non trovano conferme le indiscrezioni su Bremer. Il Torino valuta il difensore circa 50 milioni di euro. Sul centrale granata resta in netto vantaggio l’Inter, la quale avrebbe già raggiunto un accordo di massima con il club e con il giocatore. L’affare entrerà nel vivo dopo la cessione di Skriniar al PSG.

Mercato Juve, giorni decisivi per Zaniolo

Non solo Koulibaly, la Juve proverà a forzare il tiro anche per Zaniolo. I bianconeri vorrebbero chiudere l’affare con la Roma già nel corso della settimana. Affondo totale con offerta complessivi da 40 milioni di euro. 10 milioni per il prestito oneroso, più 30 milioni per l’obbligo di riscatto.

Il giocatore avrebbe già dato il suo ok totale al trasferimento, ma bisognerà aspettare i prossimi giorni per la possibile svolta sulla trattativa. Difficilmente il club giallorosso accetterà un’offerta con contropartita, anche se Zakaria stuzzica particolarmente Mourinho.