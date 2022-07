Calciomercato Juventus, colpo a sorpresa dal Real Madrid per Allegri

La Juventus guarda tra le file del Real Madrid, è infatti dalla Liga spagnola che potrebbe arrivare il profilo ideale: colpo a sorpresa per Allegri.

La Juventus, dopo l’arrivo di Ángel Di Maria prima e di Paul Pogba dopo, pensa a come continuare a rafforzarsi in vista della prossima stagione da disputare. Un profilo ideale potrebbe ora arrivare dal Real Madrid. Ecco di chi si tratta.

La Juventus, quindi, ha messo a segno due colpi di mercato molto importanti. Dopo Di Maria e Pogba, però, il club bianconero continua a lavorare al meglio per comprendere quali profili possano andare a rinforzare la rosa già esistente.

Nel mirino di Cherubini e Agnelli è finito perciò un nuovo nome, che potrebbe risultare un colpo a sorpresa per Massimiliano Allegri. Si tratta di Rafa Marín, giovanissimo difensore del Real Madrid. Le ultime novità sulla possibile operazione.

La Juventus studia il possibile colpo dal Real Madrid: piace il giovane difensore Rafa Marín

La Juventus, forse anche dopo la storia scritta con Alvaro Morata, guarda tra le fila del Real Madrid. Quando l’attaccante spagnolo approdò per la prima volta in bianconero, era infatti di proprietà dei Blancos. Pur essendo giovanissimo, si fece fin da subito conoscere e amare a Torino, segnando i gol decisivi che portarono la squadra in finale di Champions League nel 2015.

Ora, quindi, un altro giovanissimo del Real è finito nel mirino del club bianconero. Si tratta di Rafa Marín. Il difensore è un classe 2002, è spagnolo ed è sotto contratto con il Real Madrid fino al 2023. Non avrebbe al momento intenzione di rinnovare e per questo motivo la Juventus vorrebbe approfittarne. L’obiettivo sarebbe quello, secondo ‘Tuttosport’, di dar vita a una trattativa che possa condurre a ottenere un rinforzo nel reparto difensivo. A maggior ragione con il possibile addio di De Ligt nell’aria.