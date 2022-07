Serie A, rivoluzione per gli arbitri contro le polemiche e il VAR

In Serie A è sul punto di giungere una grande e attesa novità, che può davvero cambiare la lettura del campionato italiano.

L’introduzione del VAR nel mondo del calcio è stata accolta con relativo entusiasmo, ma l’aspettativa non ha del tutto trovato riscontro nella realtà. Le polemiche e le decisioni discutibili sono ancora all’ordine del giorno, con un regolamento in continua evoluzione con alcuni punti da chiarire. La necessità di comprendere e ascoltare il punto di vista degli arbitri è sempre più impellente. Al momento, infatti non è possibile avere una loro opinione nei post-gara.

La grande novità allora arriverà e l’accoglierà la ‘RAI’ in occasione del noto programma “90° minuto”. Il progetto è curato da Alessandro Antinelli e condotto da Marco Lollobrigida con Marco Tardelli e Daniele Adani in qualità di opinionisti.

Parleranno gli arbitri. Probabilmente si potrà avere a disposizione anche la possibilità di ascoltare gli audio dei dialoghi che avvengono durante la partita fra il direttore di gara e la Sala del VAR, che coadiuva alcune delle sue decisioni.

Serie A, gli arbitri parleranno in tv: la grande svolta

La notizia la riferisce ‘Il Messaggero’, che precisa come al momento si tratti di una fase di sperimentazione dell’idea. Si è preso spunto probabilmente spunto da quanto sta invece già accadendo in Sudamerica. Nonostante il VAR si stato introdotto in modo più graduale e successivamente all’approdo in Europa, a livello arbitrale già sono stati compiuti grossi passi in avanti. Dopo la gara di Copa Libertadores tra River Plate e Velez Sarsfield, infatti è stato ascoltato l’audio del VAR sulla decisione di annullare una rete ai Millonarios.

Una volta al mese, a partire dall’edizione del campionato 2022-23, sarà quindi possibile alla RAI posizionare le proprie telecamera in Sala VAR. Poi si potrà diffonderne gli audio a fine partita, così da rendere l’accaduto pubblico. Inoltre, gli arbitri potranno intervenire e spiegare gli episodi che generanno polemica.