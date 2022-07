Calciomercato, annuncio del Bologna: Mihajlovic perde un big

Il Bologna prosegue la preparazione atletica in vista della prossima stagione, ma perde anche un big: c’è l’annuncio.

Il Bologna si prepara per la prossima stagione da affrontare in Serie A. Il gruppo è di nuovo a disposizione di Sinisa Mihajlovic, anche se novità importanti sono arrivate in ottica calciomercato. C’è l’annuncio da parte dell’amministratore delegato del club.

Sinisa Mihajlovic ritrova, quindi, i suoi ragazzi e si prepara con il gruppo agli impegni che partiranno tra circa un mese. L’obiettivo è come sempre quello di fare bene in Serie A. Dopo aver perso Hickey, ottima scoperta della scorsa stagione, un altro pezzo forte della squadra si prepara tuttavia a dire addio.

Si tratta di Mattias Svanberg, centrocampista che è cresciuto molto nel club rossoblù e che ora si sta apprestando a svolgere le visite con quello che sarà il suo nuovo club di appartenenza. Di certo c’è che andrà a giocare in Germania, ormai la cessione è vicina. È infatti a un passo dal Wolfsburg. A parlare del suo addio è stato l’ad del club, Claudio Fenucci, direttamente dal ritiro a Pinzolo.

Calciomercato Bologna, Fenucci conferma la cessione di Svanberg: “Sta partendo per fare le visite mediche in Germania”

Così, dunque, dal ritiro del Bologna ha parlato Fenucci: “Svanberg sta partendo per fare le visite mediche in Germania. Quest’ultima è stata una operazione complicata vista la scadenza al 2023 del suo contratto. Abbiamo cercato di resistere difendendo il valore del calciatore ma è stata una buona operazione per entrambi i club”.

Ha poi chiarito anche la posizione del club su Marko Arnautovic, che piace molto alla Juventus: “Mi sono ormai stancato di dire che è incedibile. Marko è un leader, è il primo a salutare i nuovi arrivati, è qui in ritiro felice e scherza con tutti. È un fatto che non sussiste e puntiamo su di lui per la crescita del Bologna. Le voci? Non so perché escano, a volte si parla di interessamenti ed è possibile che qualcuno abbia pensato a lui”.