Calciomercato Monza, Galliani scatenato: definito anche il centravanti

Continuano i botti in casa Monza. La società di Berlusconi e Galliani è scatenata e sta facendo un grande mercato in entrata.

Il Monza di Adriano Galliani e Silvio Berlusconi affronterà il prossimo anno la prima stagione in Serie A. La proprietà del club neo promosso è molto ambiziosa, stanno attuando un mercato con diversi colpi ed il Monza non ha alcuna intenzione di fermarsi.

Il club lombardo valuta l’acquisto in primis di giocatori giovani e italiani e sono arrivati in questi giorni calciatori del calibro di Cragno e Pessina, entrambi nel giro della Nazionale di Mancini. Questi e non solo con Galliani che non ha alcuna intenzione di fermarsi ed è pronto a rinforzare anche il reparto offensivo.

L’ex dirigente del Milan ha più volte ribadito che potrebbero arrivare anche due attaccanti e si lavora alla chiusura di alcune trattative. Per il club brianzolo arrivano importanti aggiornamenti sull’attacco e la trattativa per Andrea Pinamonti è sempre più nel vivo.

Inter, il Monza in forcing su Pinamonti

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera l’attaccante classe 1999 dell’Inter Andrea Pinamonti è sempre più vicino al Monza. Sul giocatore c’erano diversi club di A, ma la società neo promossa sembra pronta a spuntarla. Cifre importanti che garantiscono un ottimo tesoretto alla dirigenza nerazzurra.

Dopo l’esperienza all’Empoli Pinamonti riparte dal Monza dove si trasferirà a titolo definitivo. Il club lombardo preleverà il giocatore in prestito con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro ma l’Inter si riserverà una ‘recompra’ a 30 milioni. In questo modo la dirigenza nerazzurra vuole evitare nuovi casi Zaniolo e tenere comunque sotto osservazione uno dei giovani più interessanti degli ultimi anni.