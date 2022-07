Inter, adesso è ufficiale: esulta Inzaghi, c’è la firma

Si è sbloccato definitivamente l’affare in uscita in casa Inter: la cessione del calciatore sudamericano adesso è ufficiale.

Era nella lista dei partenti fin dal primo momento dell’inizio della sessione estiva di calciomercato e adesso è ufficiale. Arturo Vidal non è più un giocatore dell’Inter: il cileno si è trasferito in Brasile, dove vestirà la maglia del Flamengo e proverà ad aiutare i verde-oro a trionfare in Copa Libertadores.

L’accoglienza per Vidal è stata veramente sorprendente e altisonante. Il Flamengo ha disputato in casa la partita degli ottavi di finale di Coppa del Brasile contro l’Atletico Mineiro. Il match è stato vinto proprio dai padroni di casa per 2-0 e hanno potuto così doppiamente festeggiare.

Arturo Vidal, infatti, è stato accolto con grandissimo entusiasmo e una presentazione degna di un campione. Davanti ad 80mila spettatori, il cileno è sceso in campo indossando la sua nuova maglia numero 32 e ha salutato i tifosi del Maracana.

Flamengo, ecco Vidal: addio all’Inter

Vidal è entrato a far parte del mondo nerazzurro nel settembre del 2020 e ha collezionato 70 presenze e 4 reti in totale. Tuttavia, gli interessi del giocatore e il suo impiego hanno portato l’Inter ad avallare la volontà di essere ceduto e il contratto in essere è stato risolto, avendo scadenza naturale nel 2023. Vidal non faceva chiaramente parte dei piani tecnici di Simone Inzaghi. Cederlo è stato perciò importante: ha permesso di liberarsi di un eventuale esubero e anche di avere un gruzoletto ulteriori da investire sul mercato. Il giocatore ha così accettato il contratto di 18 mesi offertogli dal Flamengo.

Il cileno ha insistito nell’ottenere una buonuscita economica. Dopo un incontro nella sede dell’Inter con il suo agente Felicevich, si è trovato l’accordo per concedere 3,5 milioni di euro al calciatore per la chiusura anticipata del contratto. Stesso discorso varrà sicuramente per il connazionale di Vidal, anche lui verso l’addio, Alexis Sanchez.