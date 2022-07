Juventus, operazione conclusa: c’è l’annuncio, Agnelli soddisfatto

La Juventus chiude un affare in uscita. La notizia viene anticipata da ‘SKY’ e si attende il comunicato dei due club nelle prossime ore.

I bianconeri sono impegnati in questo momento sul fronte de Ligt. Il giocatore olandese, infatti, è tentato dall’idea di accettare la proposta avanzata dal Bayern Monaco, ma i bianconeri insistono affinché resti a fare parte del progetto, che è tornato ad essere ambizioso, dopo una stagione di transizione dai dubbi risultati.

Tuttavia, la dirigenza è impegnata anche sul fronte delle uscite, dalle cessioni più notevoli a quelle meno roboanti ma non meno importanti. L’ultima riguarda il 27enne attaccante, Matteo Brunori. Un affare in uscita che soddisfa comunque la società, poiché permette di aggiungere un ulteriore somma al bottino del mercato.

Dopo aver trascorso l’ultima stagione in prestito dal Palermo, Brunori è sul punto di essere ufficializzato come nuovo acquisto stavolta a titolo definitivo proprio dalla società siciliana. Un innesto d’esperienza. Sarà importante per i rosanero al ritorno in Serie B e con ambizioni importanti, dopo essere passato sotto il controllo del City Group.

Dalla Juventus al Palermo: per l’attacco rosanero c’è Brunori

Come informa Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di ‘SKY’, attraverso Twitter: “Brunori adesso è tutto del Palermo: accordo finale appena raggiunto con la Juventus“. L’accordo economico tra le parti sarebbe stato stipulato intorno ai 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore italiano, più bonus legati sia al rendimento della squadra che a quello dell’attaccante.

Il giocatore è atteso con ansia in città per sostenere le visite mediche e per firmare poi il contratto. Si tratta di una conferma, considerato che Brunori ha trascinato al centro dell’attacco il Palermo nel girone di ritorno verso la cadetteria. Anche il Cagliari aveva provato a convincere la Juventus, ma la volontà dell’italo-brasiliano è stata decisiva per vestire rosanero.