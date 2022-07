Calciomercato Udinese, salti di gioia per Sottil: “È fatta”

Tutto fatto per l’approdo del giocatore all’Udinese, Sottil soddisfatto dell’operazione: manca solamente l’ufficialità ma è fatta.

Andrea Sottil lavora insieme all’Udinese per affrontare al meglio gli impegni di Serie A che attendono entrambi. Le trattative in ottica calciomercato vengono portate avanti. E ora, per un’operazione in particolare, manca solo l’ufficialità. È in ogni caso tutto fatto.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, non manca molto all’ufficialità che l’Udinese emanerà per il suo nuovo acquisto di Jaka Bijol. Il giocatore arriverà direttamente dal CSKA Mosca.

Il difensore è nel mirino del club bianconero ormai da diverso tempo. Ma non ci sono più dubbi: ora è tutto fatto per l’operazione che lo porta a diventare un innesto in più a disposizione di Andrea Sottil.

Calciomercato Udinese, è fatta per Bijol: il difensore arriva dal CSKA Mosca. Operazione da circa 4 milioni

Andrea Sottil, quindi, si prepara ad accogliere il suo nuovo difensore centrale. Jaka Bijol arriva dal CSKA Mosca e l’Udinese, per averlo in squadra, ha investito poco più di 4 milioni di euro. A questa cifra, infatti, si vanno ad aggiungere 500mila euro di bonus. Il club russo manterrà su di lui il 10% su una futura rivendita. Contratto dalla durata quinquennale.

Gianluca Di Marzio ha perciò fatto sapere: “È fatta, dettagli limati tra CSKA Mosca e Udinese per Bijol“. La sua duttilità sarà fondamentale per Sottil, dal momento che il classe 1999 può giocare come difensore centrale ma anche come mediano. Fondamentali sono stati nell’operazione gli intermediari Milenko Pjevic e Francesco Musarra.