Non solo Pogba e Di Maria: Juventus, l’ennesimo colpo fa sognare i tifosi

Dopo Pogba e Di Maria, la Juventus sta lavorando per regalare un altro colpo ai propri tifosi in sede di calciomercato.

Gli ultimi giorni in casa Juventus sono stati molto intensi, visto che sono arrivati gli ingaggi di Paul Pogba ed Angel di Maria. Gli arrivi di questi due calciatori certificano il cambio di strategia da parte dei dirigenti della ‘Vecchia Signora’, ovvero non si cerca più di prendere dei giovani ma campionati già affermati.

Dopo due quarti posti consecutivi, infatti, il team bianconero ha l’obbligo di tornare ad essere competitivo per lo Scudetto ed aver ingaggiato Paul Pogba ed Angel Di Maria è un segnale chiarissimo dato alle altre pretendenti per la vittoria del campionato (Milan ed Inter su tutte).

Ma la Juventus ha anche la necessità di vendere per avere altra liquidità da investire in un secondo momento in sede di calciomercato. Il calciatore più iniziato a lasciare la squadra di Massimiliano Allegri è sicuramente Matthijs de Ligt. Il calciatore olandese, di fatto, è in uscita ed il team più vicino ad acquistarlo è sicuramente il Bayern Monaco. I bianconeri, però, non vogliono trovarsi impreparati e si stanno muovendo per prendere un nuovo difensore centrale, considerando anche l’addio di Giorgio Chiellini.

Juventus, Pau Torres del Villarreal può essere il nuovo colpo in sede di mercato: i dettagli

Secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, la Juventus sta seguendo Pau Torres del Villarreal. Nella mattina di oggi c’è stato anche un incontro tra gli agenti del calciatore ed i dirigenti del club spagnolo proprio per parlare dell’interessamento della ‘Vecchia Signora’. Il team andaluso ha fatto sapere di essere disposto a trattare la cessione del proprio giocatore.

L’arrivo del calciatore sarebbe un gran colpo per i bianconeri, visto anche l’interessamento del Manchester United che si è poi defilato. Ma per il ruolo di difensore centrale, oltre allo spagnolo, nelle ultime ore alla Juventus è stato accostato anche il nome del brasiliano Bremer del Torino.