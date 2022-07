“Sarà l’erede di De Ligt”: sorpresa Juventus, l’annuncio spiazza i tifosi

La Juventus si guarda intorno per trovare il giusto erede di De Ligt. A sorpresa, arriva l’annuncio che spiazza anche i tifosi della Vecchia Signora.

Il mercato è ancora lungo, ma la Juventus ha già piazzato due stoccate da novanta. Gli arrivi di Pogba e Di Maria tracciano la strada per il ritorno ai vertici della Vecchia Signora, in attesa che anche le altre tessere del puzzle vadano ciascuna al loro posto.

Tessere che corrispondono ad altri nomi di lusso: su tutti Nicolò Zaniolo, che resta il sogno bagnato del DS Cherubini e il possibile terzo rinforzo (di lusso) per la formazione di Massimiliano Allegri.

Rosa che, però, si prepara a salutare il forte De Ligt. L’ex Ajax è ormai in uscita dalla Juventus, speranzoso di un affondo del Bayern Monaco e di un sempre più vicino addio alla causa piemontese.

Juventus, ecco l’erede di De Ligt: l’annuncio spiazza i tifosi?

Morto un papa, se ne fa un altro. E adesso, i bianconeri sono a caccia di un profilo capace di raccogliere la pesante eredità di De Ligt. Tanti i profili chiacchierati, ma per il tecnico Walter Novellino non ci sono dubbi: “Sarà Federico Gatti l’erede di De Ligt, la Juventus lo tiene in casa”.

Così, ai microfoni di ‘JuventusNews24’, l’ex allenatore di Torino e Sampdoria (tra le altre) ha sentenziato sul difensore di Massimiliano Allegri. E poi, ha aggiunto: “Credo sia arrivato il momento che noi allenatori torniamo a lavorare sui calciatori italiani. Sono certo che Max ci punterà molto e lavorerà su di lui”.

Un’investitura importante, dunque, quella di Novellino nei confronti di Gatti. Raccogliere il vuoto che si prepara a lasciare De Ligt non sarà semplice, ma l’ex Frosinone potrebbe essere pronto ad un (doppio) salto del genere. Anche se non manca la sorpresa e lo scetticismo dei tifosi.