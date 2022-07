Calciomercato Juventus, c’è l’annuncio improvviso: “Accordo totale”

La Juventus aspetta l’offerta giusta e soprattutto al rialzo per il giocatore: è arrivato l’annuncio all’improvviso, ecco di cosa si tratta.

La Juventus, dopo i colpi di Pogba e Di Maria, pensa al futuro e ai prossimi impegni da affrontare per la stagione che si avvicina a ritmi serrati. Il club bianconero attende, nel frattempo, un’offerta consona per il giocatore che ora più di tutti ha mercato.

Novità in vista, quindi, sembrerebbero esserci per De Ligt. Il difensore è attualmente il giocatore che, tra tutti i bianconeri, sembra avere più appeal sul mercato. Il Bayern Monaco lo segue da diverse settimane e si prepara ad affondare il colpo decisivo.

Nei giorni scorsi proprio il ds del club di Bundesliga e la Juventus si sono incontrati in via ufficiale per parlare proprio di De Ligt. La volontà della società tedesca è quella di acquistare il suo cartellino, ma ora dev’essere trovata l’intesa con la Vecchia Signora. Proprio su questa situazione è arrivato un annuncio specifico.

Calciomercato Juventus, Pedullà sulla situazione De Ligt-Bayern Monaco: “Presto offerta al rialzo”

Alfredo Pedullà, tramite il proprio profilo ‘Twitter’, ha perciò fatto sapere: “Novità per De Ligt: offerta del Bayern Monaco da 12 milioni di euro a stagione più 2-3 di bonus. Il contratto sarà di quattro anni. Accordo totale. Presto offerta al rialzo da presentare alla Juventus. Offerta che dovrebbe avere una base minima di 75 milioni per sfondare (con i bonus) abbondantemente il muro degli 80“.

L’accordo del Bayern Monaco con il giocatore, quindi, è ormai più che certo. Un ricco contratto attende l’olandese. Ma manca ancora la risposta affermativa da parte della Juve, che possa permettergli di partire. Da questa operazione dipende, d’altronde, grande parte del mercato che i bianconeri andranno a compiere da qui ai prossimi giorni.