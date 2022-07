Toronto, salti di gioia anche per Insigne: la manna è ufficiale

Ora è ufficiale: un altro giocatore italiano, dopo Insigne e Criscito, è approdato al Toronto e giocherà la prossima stagione in MLS.

A fare da apripista per l’approdo nel club canadese c’è stato, tra gli italiani, Lorenzo Insigne. Dopo di lui è arrivato Domenico Cristito. E ora è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto anche Federico Bernardeschi.

L’ex Juventus e Fiorentina era rimasto svincolato sul mercato, dopo la scadenza del contratto con i bianconeri lo scorso 30 giugno. È perciò partito alla volta del campionato oltreoceano a parametro zero per intraprendere una nuova avventura da annoverare nelle pagine della sua carriera. Il Toronto ha emanato anche il comunicato ufficiale.

Toronto, Bernardeschi raggiunge Insigne e Criscito: c’è il comunicato ufficiale

Così recita la nota emanata sui canali ufficiali del club: “Il Toronto FC ha annunciato oggi che il club ha ingaggiato l’ala della nazionale italiana Federico Bernardeschi come nuovo giocatore fino al 2026″. “Bernardeschi – continua – sarà aggiunto alla rosa della TFC in attesa del suo International Transfer Certificate (ITC) e del permesso di lavoro”.

In merito all’operazione, il presidente Bill Manning ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aggiungere Federico alla nostra squadra. Come giocatore e come persona, crediamo che sia esattamente quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Sia in campo che negli spogliatoi. Federico ha dimostrato di essere un campione e un leader alla Juventus e per la Nazionale Italiana. Porta perciò a Toronto un pedigree che non è secondo a nessuno”.