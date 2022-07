Colpo di scena per il Napoli: l’annuncio dell’agente cambia tutto?

Il Napoli si prepara nel ritiro a Dimaro per gli impegni che si avvicinano: è quest’oggi arrivato anche l’agente del giocatore. Ecco il suo annuncio.

Prosegue la preparazione atletica del Napoli con Luciano Spalletti a Dimaro. Il gruppo sta pian piano prendendo forma, tra coloro che resteranno a disposizione del tecnico e coloro che sono arrivati e che arriveranno. Proprio a proposito del calciomercato ha parlato l’agente del giocatore.

Luciano Spalletti e il Napoli si preparano alla prossima stagione di Serie A e agli impegni che attenderanno anche in Europa. La squadra non è effettivamente ancora al completo, dal momento che mancano ancora quei profili che dovranno andare a sostituire personalità come quelle di Koulibaly, Insigne, Mertens e Ospina.

Il difensore ha detto addio solamente da poche ore, anche se la sua partenza era in realtà nell’aria già da diverso tempo. I tifosi partenopei dovranno abituarsi all’idea di non avere più in squadra il senegalese. Nel frattempo, però, si attende di comprendere anche quale sarà il futuro di Matteo Politano. A Dimaro è arrivato quest’oggi il suo agente e ha parlato così.

Napoli, il futuro di Politano è ancora incerto. Da Dimaro però ha parlato il suo agente: “Può anche restare”

Il futuro di Matteo Politano è ancora un’incognita. Nel corso della giornata odierna è arrivato a Dimaro il suo agente, Mario Giuffredi. Proprio lui ha poi parlato a ‘SportMediaset’, affermando: “Con Spalletti c’è un buon rapporto, ci siamo fatti una chiacchierata e abbiamo chiarito un po’ di cose. Ma va tutto bene. A parte il botta e risposta sui numeri di Politano per la scorsa stagione, con il mister ci sono zero problemi”.

“Con il club – ha aggiunto Giuffredi – non è successo nulla. È stato un momento di stanchezza, un po’ così da parte del calciatore. Ci può stare. Se dovesse rimanere a Napoli rimane con la testa giusta, per essere un’arma in più. Stiamo parlando con altri club, uno italiano e un paio esteri, ma non ci sono richieste mature. Lui è in uno dei club più belli d’Italia, può anche restare“.