Monza, Galliani ad un passo dal super colpo: c’è solo un ostacolo

Il Monza, con Adriano Galliani, vuole essere più competitivo possibile per affrontare la stagione in Serie A. Il super colpo è pronto, ma c’è un ostacolo.

Il Monza si prepara in vista della prossima stagione da dover affrontare in Serie A. Ma la squadra non è ancora al completo. Adriano Galliani vorrebbe, in questo senso, mettere a segno il super colpo in attacco ma resta un ostacolo.

Grandi nomi stanno circolando nell’orbita di mercato del Monza. Il club vuole prima di tutto puntare sul cosiddetto Made in Italy, come dimostrano i colpi resi ufficiali di Ranocchia, Sensi, Pessina e non solo.

Un altro giocatore, sempre italiano, piace perciò al club brianzolo e non è più un segreto. Si tratta ovviamente di Andrea Pinamonti. L’attaccante ha fatto molto bene la scorsa stagione all’Empoli e ora è in attesa di comprendere quale sarà il suo futuro. Le ultime sul classe 1999.

Calciomercato, il Monza vuole Pinamonti e ha l’accordo con l’Inter: il giocatore, tuttavia, pensa all’Atalanta

Le ultime sull’intreccio tra Inter e Monza, con l’Atalanta che non è solamente una spettatrice, per il futuro di Andrea Pinamonti, le ha riferite ‘Sky Sport’. Stando a quanto rivelato infatti il super colpo per l’attacco sarebbe molto vicino al club in cui lavora per il mercato Galliani. O meglio, l’Inter e il Monza avrebbero raggiunto un accordo per il trasferimento.

Nonostante ciò, tuttavia, c’è un ostacolo. Dal momento che Andrea Pinamonti vorrebbe sì partire ma non in direzione Monza, bensì Atalanta. Proprio con la Dea l’attaccante avrebbe dal canto suo trovato un’intesa. La situazione legata al giocatore, quindi, ancora non appare pienamente nitida e la sua volontà si presenta come un ostacolo importante alle intenzioni della squadra neopromossa. Il Monza, dal canto suo, si prepara ad incontrare comunque il Napoli per Petagna la prossima settimana.