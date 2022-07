“25 milioni e si chiude”: mercato Napoli, sorpresa per l’erede di Koulibaly

Il Napoli continua la caccia all’erede di Kalidou Koulibaly. Arriva l’annuncio a sorpresa sul possibile nuovo difensore degli azzurri.

Dopo 8 anni, è arrivato l’addio. Kalidou Koulibaly ha salutato ufficialmente il Napoli ed è pronto a ripartire dal Chelsea. Il senegalese ha salutato gli azzurri e i suoi tifosi con un lungo post su Instagram, ringraziando la piazza per l’esperienza di carriera vissuta all’ombra del Vesuvio.

Adesso, però, anche il Napoli è chiamato a ripartire. Soprattutto sul mercato, dove la società di Aurelio De Laurentiis resta a caccia di un erede capace di non far rimpiangere la partenza del fortissimo difensore centrale.

Tanti i nomi sulla lista del DS Giuntoli: il sud-coreano Kim resta tra le prime scelte, ma attenzione all’ipotesi a sorpresa che sta avanzando con il passare delle ore.

Napoli, ecco l’erede di Koulibaly: per Diallo servono 25 milioni e si può chiudere

Secondo quanto riportato dall’edizione online de ‘La Repubblica’, il Napoli avrebbe intensificato i contatti per Abdou Diallo del Paris Saint-Germain. Senegalese come Koulibaly e in uscita dal club francese, l’ex Dortmund potrebbe rappresentare il profilo giusto al momento giusto per il mercato degli azzurri.

“Per il suo cartellino servono 25 milioni di euro e poi si chiude”: così il quotidiano tratteggia il quadro Diallo e spiega i costi necessari per portarlo via da Parigi. Una cifra mica da ridere per un calciatore considerato in esubero, ma che Napoli (ma anche il Milan) starebbero considerando di investire.

Attenzione, però, all’ostacolo ingaggio: con 3,5 milioni di euro netti a stagione, Diallo potrebbe rappresentare un profilo poco adatto per la nuova politica vagliata da De Laurentiis. Una politica che ha pesantemente contratto il monte ingaggi e che sta ridisegnando, giocoforza, il Napoli di questo 2022-2023.