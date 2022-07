Torino irritato e Sassuolo alla finestra: tira e molla sul mercato

Dopo diversi addii la dirigenza del Torino è al lavoro per rinforzarsi sul mercato, in particolare nel reparto offensivo.

In questa prima fase di calciomercato il Torino ha perso diverse pedine importanti. Il capitano Belotti si è svincolato, giocatori come Pobega e Brekalo sono tornati dal prestito ed anche Mandragora è andato via. La società è costretta a rivoluzionare la rosa e la dirigenza lavora sul mercato per regalare a Juric una squadra competitiva.

Una delle priorità del club è l’attacco, reparto che, con gli addii di Belotti e Brekalo, si è indebolito notevolmente. Nel mirino del club granata c’è l’attaccante del Lorient Armand Laurientè. Il giocatore piace molto al ds torinese Davide Vagnati, ma la trattativa vive non poche difficoltà.

Come riporta Tuttosport il club francese ha più volte alzato il prezzo del giocatore ed in casa granata c’è insofferenza per una situazione che dura da tempo. Il Torino ha offerto 7 milioni più due di bonus, ma neanche quest’ultima proposta ha portato al si del club transalpino. La trattativa prosegue e secondo il quotidiano il Lorient punta a cedere il giocatore a 10 milioni di euro.

Non solo il Torino, anche il Sassuolo su Laurientè

Il club granata vuole chiudere al più presto, anche per evitare la concorrenza di altri club. Come riporta Tuttosport anche il Sassuolo monitora il giocatore ma fino ad ora non è intervenuto nella trattativa. Il club neroverde ha prima bisogno di definire la situazione di Scamacca.

Il centravanti azzurro sembra ad un passo dal West Ham e solo dopo l’eventuale cessione del giocatore gli emiliani potrebbero intervenire sul mercato e provare magari l’affondo su Laurientè. Il Torino è avanti, ma non si escludono colpi di scena in questa lunga trattativa.