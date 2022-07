Mercato Atalanta, cessione Muriel più vicina: resterà in Serie A

Il mercato dell’Atalanta potrebbe entrare nel vivo con la possibile cessione di Muriel. Il sacrificio dell’attaccante colombiano potrebbe spingere la Dea all’assalto del nuovo centravanti. Occhio alle possibili novità già nelle prossime ore

L’Atalanta sarebbe pronta a valutare la possibile cessione di Muriel già nel corso dei prossimi giorni. Come rivelato da “Alfredo Pedullà”, l’attaccante colombiano sarebbe finito nel mirino della Roma. Non esiste ancora una vera e propria trattativa tra le due società, ma la sensazione è che l’affare potrebbe entrare concretamente nel vivo.

La cessione di Muriel alla Roma obbligherebbe l’Atalanta alla caccia di un nuovo centravanti. Occhi puntati su Simeone. L’argentino, in uscita dal Verona, piace particolarmente anche al Napoli che lo avrebbe già individuato come potenziale vice Osimhen in vista della prossima stagione.

Più complicato l’affare Pinamonti con l’Inter. La Dea difficilmente accontenterà le richieste nerazzurre da circa 18-20 milioni di euro. Sono attese novità nelle prossime ore. Non trovano conferme le indiscrezioni su Kean della Juventus, nè quelle sul possibile affondo atalantino Belotti.

Mercato Atalanta, la cessione di Muriel per arrivare a Simeone?

Come accennato, Simeone potrebbe rappresentare un giusto profilo per completare il parco attaccanti da mettere a disposizione di Gasperini in vista della prossima stagione. Serviranno 15 milioni per convincere il Verona.

Resta viva (anche se dannatamente complicata) la pista Belotti. L’attaccante, attualmente svincolato dopo l’addio al Torino, piace anche al Milan, alla Roma e alla Lazio. Simeone potrebbe ricoprire alla perfezione il ruolo di erede di Muriel, con il colombiano corteggiato anche dal Marsiglia e da diverse squadre di Premier League, oltre che dalla Roma.