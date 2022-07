Calciomercato Inter, è tutto vero: colpaccio in arrivo, c’è l’annuncio

Il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la sfida contro il Monaco ed ha rilasciato dichiarazioni interessanti sul mercato.

Buona prova dell’Inter nell’impegno amichevole a Ferrara contro il Monaco, squadra francese già avanti con la preparazione. I francesi si portano avanti nella prima mezzora per 2 a 0, ma la squadra nerazzurra offre una grande reazione e pareggia i conti con le reti di Gagliardini ed Asllani.

Tanti cambi nella ripresa, Correa sfiora anche la rete del vantaggio ma l’Inter finisce il match con un buon pareggio. Piccoli problemi ancora in difesa dove, assente Skriniar, la difesa iniziale non ha convinto e nel post gara Simone Inzaghi è apparso abbastanza chiaro.

Il tecnico dell’Inter è intervenuto ai microfoni di Sportitalia ed ha parlato anche delle prossime mosse di calciomercato: “Sono molto soddisfatto, sapevamo delle difficoltà della gara, abbiamo incontrato una squadra che è in ritiro da metà Giugno, ha 3 settimane in più di preparazione e sono al lavoro per i preliminari di Champions League”. Poi il tecnico ha continuato: “La squadra ha reagito bene ai gol subiti ed abbiamo pareggiato, sono soddisfatto di come è andata”.

Inter, Inzaghi e l’indizio sul difensore

Il tecnico ha parlato poi del problema difesa, reparto che ha sofferto di più nel corso della serata: “Abbiamo un difensore in meno e lo sappiamo. C’è una trattativa importante e sto spingendo per chiudere al più presto. Questa sera i tre centrali erano stanchi e per questo hanno avuto qualche difficoltà di troppo”.

Parole che sanno di grande indizio di mercato per il club nerazzurro, da settimane sulle tracce del difensore del Torino Gleison Bremer. I nerazzurri seguono con attenzione la situazione del centrale brasiliano e potrebbero chiudere la trattativa all’inizio della prossima settimana.