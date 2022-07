Calciomercato Napoli, tifosi gelati: addio annunciato all’improvviso

Serate di presentazioni in casa Napoli. La società ha presentato a Dimaro i giocatori che sono presenti attualmente nel ritiro.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta effettuando la prima parte di pre-stagione nel ritiro di Dimaro. Il club, rispetto a quello ammirato la scorsa stagione, ha visto tanti addii e questa è una delle più grandi rivoluzioni dell’era De Laurentiis. Sono andati via giocatori del calibro di Lorenzo Insigne e David Ospina e l’ultimo doloroso addio di Kalidou Koulibaly.

Una situazione particolare riguarda invece l’attaccante belga Dries Mertens. Il più grande marcatore della storia del Napoli è attualmente svincolato e il suo futuro è un rebus. Il giocatore piace a diversi club italiani ed europei, ma sia i tifosi che il giocatore gradirebbero un ritorno di Dries a Napoli.

In serata si è tenuta una serata all’insegna del divertimento a Dimaro, nella sede del ritiro azzurro. Tanti applausi, in particolare per il neo capitano Giovanni Di Lorenzo e soprattutto per il neo acquisto Kvaratskhelia, sollecitato dai tifosi. Forti buuuh invece per il patron partenopeo Aurelio De Laurentiis.

Napoli e l’indizio del tecnico azzurro

Spalletti ha parlato ai tifosi rivelando di fatto il futuro di Mertens e considerato tra i giocatori che ormai non fanno più parte della rosa: “Buonasera a tutti, quanti siete! Alcuni giocatori sono andati via e portano con sè delle cose, perchè gente come Ospina, Ghoulam, Koulibaly, Insigne e Mertens portano via tanto con sè”.

Il tecnico ha continuato però parlando anche degli imminenti rinforzi in entrata e rivelando: “Altri giocatori sono arrivati e portano molto entusiasmo ed altri ne arriveranno. L’importante è che resti intatto il sostegno del pubblico. L’entusiasmo dei tifosi non è entusiasmo e non si può comparare. Restiamo uniti e forza Napoli”.