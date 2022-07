Calciomercato Napoli, ora è tutto vero: “Ha già fatto le visite mediche”

In casa Napoli non solo cessioni. La dirigenza azzurra è al lavoro per rinforzare il club, soprattutto nel reparto difensivo.

Dopo la qualificazione in Champions League il Napoli sta attuando in questo mercato una vera e propria rivoluzione. Il club azzurro, guidato da Luciano Spalletti, ha perso pedine fondamentali come l’ormai ex capitano Lorenzo ed il portiere David Ospina. Negli ultimi giorni poi è arrivato un pesantissimo addio come quello di Kalidou Koulibaly, pilastro della difesa degli ultimi anni.

Ora la dirigenza è al lavoro per colmare queste lacune e placare l’insofferenza di alcuni tifosi, scontenti dopo le ultime cessioni. Il club è ora a caccia di un portiere, due centrali ed un attaccante che possa prendere il posto del belga Dries Mertens.

Attualmente svincolato, la situazione del calciatore è tutta da valutare ed il suo futuro è incerto. Non è scontato infatti che l’addio di Dries sia definitivo e tra i tifosi c’è un’attesa spasmodica per conoscere il futuro di uno dei suoi beniamini.

Napoli, è fatta per Ostigard

Il club azzurro ha finalmente chiuso per un colpo in difesa. Come riporta Sky Sport il centrale Leo Ostigard ha effettuato oggi le visite mediche ed è ormai un nuovo giocatore del Napoli. Nessun problema con le visite e domani il giocatore raggiungerà i suoi nuovi compagni nel ritiro di Dimaro.

Il club partenopeo ha trovato l’accordo con il Brighton per 5 milioni di euro più 3 di bonus e percentuale su un’eventuale futura rivendita del giocatore. Tutto fatto per il club azzurro che ha chiuso così un colpo importante in entrata, in attesa di ulteriori colpi nel reparto difensivo. Come riporta l’emittente continuano infatti i contatti sia per il coreano Kim che per il centrale del PSG Diallo.